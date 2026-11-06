Диетолог Соломатина предупредила о риске размножения бактерий в холодце

06 ноября 2026, 15:58

Диетолог Соломатина: В холодце может активно размножаться стафилококк

Фото: iStock/Oksana Chaun

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о бактериях, которые могут размножаться в холодце, и назвала безопасный срок хранения блюда. Об этом сообщает РИАМО.