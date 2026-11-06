Диетолог Соломатина предупредила о риске размножения бактерий в холодце
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о бактериях, которые могут размножаться в холодце, и назвала безопасный срок хранения блюда. Об этом сообщает РИАМО.
По словам специалиста, холодец содержит много питательных веществ и создает благоприятные условия для роста микроорганизмов. Среди возможных возбудителей инфекций она назвала стафилококки, сальмонеллы и клостридии.
Диетолог посоветовала держать закуску в холодильнике не дольше трех суток. Добавление чеснока или уксуса, по ее словам, практически не замедляет рост микробов.
Холодец может входить в сбалансированный рацион. Мясо в его составе содержит белок, необходимый для поддержания мышц и других тканей организма. При этом питательная ценность блюда зависит от сорта мяса, количества жира и размера порции.
Желеобразную текстуру холодцу придает желатин, который образуется при варке соединительных тканей. Он содержит аминокислоты, однако убедительных оснований считать холодец средством для лечения суставов нет. Жирные сорта мяса и большой слой застывшего жира повышают калорийность блюда.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, готовый холодец нужно быстро охладить и держать в холодильнике. Диетолог Елена Соломатина рекомендует хранить его не дольше трех суток. Чеснок и уксус практически не замедляют размножение бактерий, поэтому не заменяют соблюдение сроков и условий хранения.
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