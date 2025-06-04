Россиянам объяснили, кому нельзя пить квас и как определить качество напитка
Роспотребнадзор рекомендует людям с гастритом и циррозом печени воздержаться от употребления кваса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Специалисты пояснили, что, несмотря на полезные свойства кваса (улучшение обмена веществ, поддержка сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, низкая калорийность — всего 27 ккал на 100 грамм), при указанных заболеваниях напиток может нанести вред. Также следует помнить, что качество продукта напрямую зависит от соблюдения производителем технологических норм.
При выборе кваса Роспотребнадзор советует обращать внимание на состав: в нем не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов. Качественный напиток содержит только воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи.
Важными показателями хорошего кваса являются наличие пены (она свидетельствует о правильном содержании углекислоты) и отсутствие осадка на дне бутылки. Предпочтение следует отдавать продукту в темной таре, лучше защищающей от солнечного света.
«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», — подчеркнули в пресс-службе.У продавцов также должны быть медицинские книжки и полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.