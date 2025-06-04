Россиянам объяснили, кому нельзя пить квас и как определить качество напитка

04 июня 2025, 04:26

Роспотребнадзор посоветовал отказаться от кваса при гастрите и циррозе печени

Фото: iStock/Yingko

Роспотребнадзор рекомендует людям с гастритом и циррозом печени воздержаться от употребления кваса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.





Специалисты пояснили, что, несмотря на полезные свойства кваса (улучшение обмена веществ, поддержка сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, низкая калорийность — всего 27 ккал на 100 грамм), при указанных заболеваниях напиток может нанести вред. Также следует помнить, что качество продукта напрямую зависит от соблюдения производителем технологических норм.



При выборе кваса Роспотребнадзор советует обращать внимание на состав: в нем не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов. Качественный напиток содержит только воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи.





В России взлетел спрос на картонные гробы

«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», — подчеркнули в пресс-службе.