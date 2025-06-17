«Противораковое действие»: Диетолог назвала неочевидное свойство летней ягоды

17 июня 2025, 13:22

Диетолог Королева: клубника обладает противораковым действием

Фото: istockphoto/Artico

Лучшей ягодой летнего сезона многие считают клубнику. Из нее делают множество легких и сладких блюд.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала клубнику прекрасным продуктом и источником многих полезных антиоксидантов.





«Клубника — это источник полифенолов и антиоксидантов, благодаря которым мы не только боремся со старением организма, но и укрепляем иммунитет, обеспечивающий профилактику онкопротекции и даже простудных заболеваний. В составе ягоды большой витаминно-минеральный комплекс», — сказала эксперт.

«В продукте есть и витамины группы В, витамин С, витамин Е, витамин А. Ягоды с темной кожицей содержат большое количество флавоноидов, которые оказывают противораковое действие, воздействуют на органы зрения, когнитивную функцию, поддерживает реологию крови, целостность, прочность эластичных сосудистой стенки. Благодаря вкусным, сочным, красивым ягодам можно насыщаться живительной влагой, которая необходима в жаркое время года», — подчеркнула Королева.