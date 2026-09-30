«Дискомфорт и раздражение»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять лук

30 сентября 2026, 18:36

Диетолог Дианова: лук может вызывать дискомфорт за счет содержащихся сахаров

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Всем известно, что лук полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Но так ли все однозначно полезно?





Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что лук полезен за счет сернистых соединений, которые содержит в своем составе. Также лук необходим для красоты.





«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — рассказала диетолог.

«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», — объяснила специалист.