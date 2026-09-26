Диетолог назвала завтрак, который заряжает бодростью на весь день

26 сентября 2026, 15:26

Диетолог Барредо: пудинг из семян чиа с протеиновым йогуртом дает заряд бодрости

Фото: Istock/BreakingTheWalls

Эндокринолог и диетолог Алена Барредо рассказала, что пудинг из семян чиа на основе протеинового йогурта даёт заряд бодрости на весь день. Такой завтрак помогает и тем, кто занимается умственным трудом и испытывает физические нагрузки.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что протеиновый йогурт содержит белок, который поддерживает тонус, а семена чиа добавляют микроэлементы.

«В сочетании с йогуртом семена чиа будут давать стабильное чувство насыщения. Эта комбинация эффективна благодаря свойству постепенного всасывания: человек не будет испытывать «инсулиновых качелей» в крови, которые чаще всего и ведут к упадку сил. Вместо скачков и спадов будет ровный, стабильный уровень сахара, который и даст энергию», — рассказала диетолог.