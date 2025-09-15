Врач рассказал о пользе сна с питомцами

15 сентября 2025, 17:41

Терапевт Кузьмичев: сон с животным укрепляет иммунитет

Фото: iStock/Daria Kulkova

Присутствие животного в кровати помогает быстрее расслабиться и уснуть. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кузьмичев.





По его словам, сон с кошкой или собакой в одной кровати является источником комфорта и безопасности.





«Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности. Тактильный контакт нормализует давление и частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунитет. Дети, которые с первых дней жизни общаются с питомцами, реже страдают аллергиями», — отметил Кузьмичев в беседе с «Известиями».

«Преждевременное пробуждение с длительной неспособностью повторно заснуть — это весьма грозный и настораживающий сигнал развивающейся депрессии на фоне хронической стрессовой ситуации», — предупредил специалист.