Врач рассказал о пользе сна с питомцами
Терапевт Кузьмичев: сон с животным укрепляет иммунитет
Присутствие животного в кровати помогает быстрее расслабиться и уснуть. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кузьмичев.
По его словам, сон с кошкой или собакой в одной кровати является источником комфорта и безопасности.
«Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности. Тактильный контакт нормализует давление и частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунитет. Дети, которые с первых дней жизни общаются с питомцами, реже страдают аллергиями», — отметил Кузьмичев в беседе с «Известиями».
Он добавил, что психологи рекомендуют спать с животными людям, страдающим депрессией, тревожными расстройствами и аутизмом, поскольку это снижает уровень стресса и вырабатывает гормон привязанности.
Тем временем врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов заявил Общественной Службе Новостей, что беспричинные пробуждения посреди ночи могут оказаться поводом для обращения за психологической или психиатрической помощью.
«Преждевременное пробуждение с длительной неспособностью повторно заснуть — это весьма грозный и настораживающий сигнал развивающейся депрессии на фоне хронической стрессовой ситуации», — предупредил специалист.
Пробуждения могут происходить на фоне психиатрической депрессии или хроническом стрессе при потоке негативных мыслей.
Бузунов пояснил, что нежелательные ранние пробуждения возникают в момент, когда к хроническому стрессу присоединяется депрессивный компонент. Это, в свою очередь, начинает беспокоить уже само по себе и ещё сильнее подталкивает к депрессии.
В тяжёлых ситуациях эксперт посоветовал обратиться к психиатру или неврологу. Кроме того, необходимо научиться как можно легче переносить стрессовые моменты. Это можно сделать с помощью психолога.