«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха

07 октября 2026, 13:24

Фото: iStock/Carlos Andres

Горох ― это источник целого комплекса витаминов и необходимых организму питательных элементов. В нем содержатся незаменимые аминокислоты, что делает эти бобовые прекрасным источником растительного белка.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что горох, действительно, богат растительными аминокислотами, однако они не до конца полноценны для человеческого организма.





«Растительные источники белков не обладают всеми аминокислотами, которые нам необходимы. Там безусловно есть основные, но вы не получите всего разнообразия. В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки белка, аминокислот, витаминов», — сказал эксперт.

«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет сохранить в организме насыщенность», — рассказал собеседник.

«Самый лучший рецепт и любимый — гороховый суп на копченой рульке. Ни один мужчина не откажется прийти домой и увидеть это на столе. Мне нравятся еще гороховые лепешки: горох отваривается, в него добавляется большое количество лука, зелени, тертой моркови, немного муки и кунжутного масла. Дальше формируются лепешки и обжариваются на небольшом количестве масла», — поделился Роман Пристанский.