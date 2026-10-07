Диетолог назвала продукты, которые помогают снизить воспаление

07 октября 2026, 11:47

Диетолог Дианова советует добавить в рацион овощи, ягоды, рыбу и орехи

Фото: istockphoto / Lisovskaya

Тема воспалений организма в последние годы стала популярной в соцсетях. С ними связывают хроническую усталость, проблемы с кожей, боли в суставах и лишний вес. При этом, по словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, бороться с воспалением эффективнее не с помощью отдельных «суперфудов», а за счет регулярного употребления цельных продуктов. Об этом эксперт рассказала Общественной Службе Новостей.





По словам специалиста, противовоспалительный рацион напоминает средиземноморскую диету. Его основу составляют овощи, фрукты, бобовые, орехи, семена, жирная рыба, оливковое масло и пряные травы. Они обеспечивают организм клетчаткой, полифенолами, антиоксидантами и полезными жирами.



Особенно полезны ярко окрашенные овощи и фрукты, включая ягоды, брокколи, шпинат и кейл. Полифенолы в них могут снижать активность ферментов воспаления, а клетчатка поддерживает кишечные бактерии, участвующие в образовании короткоцепочечных жирных кислот. Замороженные овощи и ягоды при этом не уступают свежим.



Дианова также рекомендует льняное семя, жирную рыбу — лосось, сардины и скумбрию, оливковое масло первого холодного отжима, грецкие орехи, миндаль и фисташки. Дополнить рацион можно имбирем, куркумой, базиликом, розмарином, орегано и амлой. Льняное семя для лучшего усвоения специалист советует измельчать.



При этом избыток сладких напитков, рафинированных углеводов, жареных блюд, трансжиров и красного мяса, по словам диетолога, может поддерживать хроническое воспаление.



Переходить на такой рацион Дианова советует постепенно: например, сначала добавить ягоды к завтраку, а затем заменить часть гарнира овощным салатом с оливковым маслом. По ее словам, устойчивый результат зависит прежде всего от разнообразия и регулярности питания.



«Рацион лучше работает в сочетании с физической активностью, полноценным сном и управлением стрессом», — отметила специалист.