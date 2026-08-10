«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца

10 августа 2026, 13:57

Кардиолог Конев перечислил действия, помогающие избежать проблем с сердцем

Фото: iStock/eternalcreative

В современном мире трудно представить человека, который не пользуется телефоном или не смотрит в экран телевизора, планшета, ноутбука. Кажется, что цифровизация вшита в каждого из нас и не дает спуску. Однако к чему может привести такая увлеченность жизнью в экране?





Ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечают, что каждый лишний час с телефоном и перед телевизором увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих болезней сердца на 32%.



Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» заявил, что не совсем согласен с таким исследованием и точным процентным соотношением.





«Это частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания, которые не имеют никакой почвы», — прокомментировал врач.

«Пройдите 10 тысяч шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор. Из-за руля почаще выходите, когда за рулем сидите – вы едете в могилу, это точно, вы везете себя в могилу, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой. Ну и питание рациональное должно быть», — посоветовал эксперт.