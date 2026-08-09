Врач напомнил об опасности пляжных пирожков и чебуреков

09 августа 2026, 17:58

Врач Осадчук: кукуруза, пирожки и чебуреки на пляже грозят кишечными инфекциями

Фото: iStock/IjordaN

Пляж невозможно представить без горячей кукурузы, пирожков и чебуреков. Однако именно эти популярные угощения часто становятся причиной кишечных инфекций. Об этом сообщил «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Алексей Осадчук.