Врач напомнил об опасности пляжных пирожков и чебуреков
Пляж невозможно представить без горячей кукурузы, пирожков и чебуреков. Однако именно эти популярные угощения часто становятся причиной кишечных инфекций. Об этом сообщил «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Алексей Осадчук.
По его словам, основная проблема — несоблюдение температурного режима. Бактерии активно размножаются в интервале от 5 до 60 градусов Цельсия, удваиваясь каждые 20 минут, что делает этот диапазон «опасной зоной». Продавец на пляже держит еду под прямыми солнечными лучами в течение нескольких часов, и температура внутри может достигать 35–40 градусов. Через два часа количество бактерий в каждой порции увеличивается в десятки раз, пояснил специалист.
Наиболее распространёнными возбудителями пищевых отравлений являются стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. В южных регионах также встречается холерный вибрион, предупредил Осадчук.
Вторая проблема связана с гигиеной продавцов. Они работают без доступа к проточной воде и туалету. Деньги передаются из рук в руки, после чего этими же руками выкладывается еда. Покупатели приобретают пирожки после купания в море, что способствует двойному переносу микробов, добавил он.
Третья проблема касается состава продуктов. Пирожки содержат мясной или рыбный фарш, картофель с яйцом или творог. Без холодильника их можно хранить не более двух часов, но на пляже эти два часа заканчиваются ещё до того, как продавец начинает свою работу. Чебуреки часто изготавливаются из остатков фарша, которые провели ночь без охлаждения, заключил эксперт.
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