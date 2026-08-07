Врачи спасли ребенка из утробы мертвой матери
В Британии врачи извлекли ребенка из утробы матери, упавшей с девятого этажа. Об этом сообщает телеканал BBC.
Пациенткой оказалась мать пятерых детей. Она погибла от травм, полученных при падении. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти мать и ее нерожденного ребенка.
Менее чем через минуту после поступления врачи выполнили экстренное кесарево сечение. Женщину спасти не удалось, но ее дочь выжила и впоследствии показывала положительную динамику восстановления.
В ходе расследования стало известно, что ранее британка переживала депрессивные эпизоды и обращалась за помощью из-за опасений за свое психическое состояние. При этом родственники женщины рассказали, что она ждала рождения дочери и строила планы на будущее.
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