Врачи спасли ребенка из утробы мертвой матери

07 августа 2026, 17:26

В Британии врачи извлекли ребенка из утробы матери, упавшей с девятого этажа

Фото: iStock/gorodenkoff

В Британии врачи извлекли ребенка из утробы матери, упавшей с девятого этажа. Об этом сообщает телеканал BBC.