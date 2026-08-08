Педиатр назвал важный симптом, при котором стоит показать ребёнка врачу
Врач Николенко: усталость у детей может быть связана с дефицитом железа
Врач Артём Николенко (РДКБ Минздрава) перечислил причины переутомления детей: ранние подъёмы, большая нагрузка в школе, дополнительные занятия, тренировки, эмоциональное напряжение. Особая проблема — недостаток сна.
В беседе с RT специалист назвал повод обратиться к врачу.
«Одной из распространённых причин у детей является дефицит железа. При недостатке этого микроэлемента организм получает меньше кислорода, из-за чего ребёнок быстрее устаёт, хуже переносит физические нагрузки, может становиться менее активным и испытывать сложности с концентрацией внимания», — сообщил врач.Помимо этого Николенко обозначил гипотиреоз (сопровождается сонливостью, сухостью кожи, запорами, зябкостью, отёками, изменением веса) и диабет 1-го типа. Кроме того, усталость может сохраняться после тяжёлых инфекций.
Эксперт отметил главные симптомы для визита к врачу: сонливость, снижение активности и успеваемости, потерю интереса к хобби, изменение веса, задержку роста, бледность, жажду, частое мочеиспускание, сухость кожи, запоры, зябкость, длительную температуру или одышку после нагрузки.