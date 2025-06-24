Эксперт раскрыл, почему перекусы могут быть опаснее, чем вы думаете

24 июня 2025, 13:31

Диетолог Калинчев: перекусы могут негативно сказаться на здоровье

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В современном мире, где темп жизни стремительно ускоряется, многие из нас ищут способы поддерживать уровень энергии и удовлетворять голод между основными приемами пищи. Врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Радио 1» рассказал, что концепция «перекусов» может быть более вредной, чем полезной.





Содержание Проблема перекусов Причины перекусов Правильный подход к питанию Стресс и питание

Проблема перекусов

«Не существует правильных перекусов. Все, что вы придумаете для перекуса, будет неправильно и может привести к нарушению основных приемов пищи. Это похоже на ребенка, который ест сладкое перед обедом или ужином», — объяснил он.

Причины перекусов

«Это неправильный вектор, который усугубляет проблемы со здоровьем; перекусы могут быть допустимы как исключение, но не должны становиться системой», — добавил специалист.

Правильный подход к питанию

«Спортсмены готовят себе еду на целый день, варя рис, гречку, курицу или индейку, а также готовя овощи. Они употребляют эту еду в течение дня», — пояснил врач.

Стресс и питание

«Раньше люди, испытывая стресс, часто курили или пили алкоголь. Сейчас же многие не курят и не пьют, а снимают стресс с помощью еды. Это может объяснять пандемию ожирения. Пьют и курят лишь единицы, в то время как раньше стресс снимали именно с помощью этих привычек», — отметил эксперт.