Эксперт раскрыл, почему перекусы могут быть опаснее, чем вы думаете
Диетолог Калинчев: перекусы могут негативно сказаться на здоровье
В современном мире, где темп жизни стремительно ускоряется, многие из нас ищут способы поддерживать уровень энергии и удовлетворять голод между основными приемами пищи. Врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Радио 1» рассказал, что концепция «перекусов» может быть более вредной, чем полезной.
Проблема перекусовКалинчев подчеркивает, что здоровых перекусов не существует. Он утверждает, что все, что мы можем придумать для перекуса, в конечном итоге будет неправильно и может привести к нарушениям в основном режиме питания. По его мнению, те, кто регулярно перекусывает, сбивают себе аппетит и нарушают баланс между завтраками, обедами и ужинами. Это похоже на ситуацию с детьми, которые едят сладости перед основным приемом пищи — они теряют аппетит и не могут насладиться полноценным обедом или ужином.
«Не существует правильных перекусов. Все, что вы придумаете для перекуса, будет неправильно и может привести к нарушению основных приемов пищи. Это похоже на ребенка, который ест сладкое перед обедом или ужином», — объяснил он.
Причины перекусовМногие люди прибегают к перекусам из-за неправильного питания. Они выбирают вкусную, но нездоровую еду, что приводит к сбою в рационе. Калинчев указывает на то, что идеальным вариантом было бы полностью исключить перекусы из рациона. Исключение составляют лишь случаи, когда между приемами пищи проходит длительный временной интервал, например, перед тренировкой.
«Это неправильный вектор, который усугубляет проблемы со здоровьем; перекусы могут быть допустимы как исключение, но не должны становиться системой», — добавил специалист.
Правильный подход к питаниюПо словам эксперта, правильный подход к питанию заключается в организации нескольких завтраков, обедов и ужинов с делением порций на протяжении дня. Это позволяет поддерживать уровень энергии и избегать переедания. В качестве примера он приводит спортсменов, которые заранее готовят свои блюда на целый день — варят рис, гречку, курицу или индейку и овощи.
«Спортсмены готовят себе еду на целый день, варя рис, гречку, курицу или индейку, а также готовя овощи. Они употребляют эту еду в течение дня», — пояснил врач.
Стресс и питаниеИнтересно отметить, что в прошлом люди снимали стресс с помощью курения или алкоголя. Сегодня многие заменили эти привычки на еду. Это привело к росту проблем с избыточным весом и ожирением. Как отмечает Калинчев, такой подход к снятию стресса усугубляет проблемы со здоровьем.
«Раньше люди, испытывая стресс, часто курили или пили алкоголь. Сейчас же многие не курят и не пьют, а снимают стресс с помощью еды. Это может объяснять пандемию ожирения. Пьют и курят лишь единицы, в то время как раньше стресс снимали именно с помощью этих привычек», — отметил эксперт.
Таким образом, важно переосмыслить привычные подходы к питанию и обратить внимание на качество и количество еды. Перекусы могут быть временным решением, но не должны становиться частью повседневной жизни. Сбалансированное питание с правильным распределением приемов пищи — вот ключ к здоровью и хорошему самочувствию.