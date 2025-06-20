Россиян предупредили об опасности подпорченных ягод и фруктов
Диетолог Соломатина: В испорченных ягодах и фруктах образуются микотоксины
Многие люди часто не выбрасывают подпорченные фрукты и ягоды и едят их, срезая подпорченную часть. Чем это чревато, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Дело в том, что в испорченных продуктах образуются микотоксины, например, афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Даже если гниль видна только с одной стороны, это лишь верхушка айсберга. Грибок распространяет невидимые нити по всему плоду, и они могут быть токсичными», — пояснила Соломатина в беседе с Life.ru.
Она подчеркнула, что такие токсины нельзя уничтожить ни вымачиванием, ни промыванием, ни термической обработкой. Когда они попадают в организм, то начинают поражать печень, также страдают и почки.
При этом диетолог уточнила, что случайно съеденные ягоды не несут особой опасности, главное не иметь привычку есть их после срезания гнили.