Россиянам назвали лучший способ эффективно тратить калории
Диетолог Мещерякова: эффективно тратить калории помогут аэробные нагрузки и бег
Обмен веществ — это очень сложный и многоэтапный процесс. Химические процессы в каждой клетке перерабатывают потребляемые калории в энергию, необходимую организму для выполнения любых действий. Об этом рассказала врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.
По словам врача, обмена является примерно одинаковой и не зависит от приема пищи. Однако она уточнила, что кофеин способен кратковременно увеличить расход калорий. Тем не менее Мещерякова уточнила, что за питанием необходимо следить ради сохранения здоровья и поддержания тела в форме.
«Напрямую сон на скорость вашего метаболизма не влияет, однако правильный режим способствует полноценному восстановлению центральной нервной системы, гормонального фона и нормальной работе эндокринной системы», — предупредила диетолог в разговоре с RT.
По ее словам, эффективно тратить калории помогут регулярные аэробные нагрузки, активные прогулки и бег.
В свою очередь детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», что отказ от животных жиров может сильно навредить организму.
«На самом деле, страх перед животными жирами — не новомодная история. В 90-х на этом сыграл маркетинг: обезжиренные продукты стали символом ЗОЖ, хотя на деле они заменяли жир сахаром. А впоследствии, это все вылилось в моду на веганство и блогеров, которые путают жир в тарелке с жиром на теле», — отметила эндокринолог.
Теперь же, по словам эксперта, выросло поколение, которое боится масла, яиц и сала больше, чем нервных срывов.
Хайкина пояснила, что животные жиры важны для синтеза, насыщения и стабильного веса. Отказ от них может обернуться снижением уровня эстрогенов и тестостерона, также возможны сбои менструального цикла, проблемы с кожей и повышенная утомляемость.