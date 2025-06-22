Россиянам назвали лучший способ эффективно тратить калории

22 июня 2025, 18:22

Диетолог Мещерякова: эффективно тратить калории помогут аэробные нагрузки и бег

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Обмен веществ — это очень сложный и многоэтапный процесс. Химические процессы в каждой клетке перерабатывают потребляемые калории в энергию, необходимую организму для выполнения любых действий. Об этом рассказала врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.





По словам врача, обмена является примерно одинаковой и не зависит от приема пищи. Однако она уточнила, что кофеин способен кратковременно увеличить расход калорий. Тем не менее Мещерякова уточнила, что за питанием необходимо следить ради сохранения здоровья и поддержания тела в форме.





«Напрямую сон на скорость вашего метаболизма не влияет, однако правильный режим способствует полноценному восстановлению центральной нервной системы, гормонального фона и нормальной работе эндокринной системы», — предупредила диетолог в разговоре с RT.

«На самом деле, страх перед животными жирами — не новомодная история. В 90-х на этом сыграл маркетинг: обезжиренные продукты стали символом ЗОЖ, хотя на деле они заменяли жир сахаром. А впоследствии, это все вылилось в моду на веганство и блогеров, которые путают жир в тарелке с жиром на теле», — отметила эндокринолог.