Россиянам назвали неочевидные симптомы болезней почек
Врач Богатырев: отеки лица и ног могут указывать на болезни почек
Отеки, учащенное или затрудненное мочеиспускание, снижение аппетита или примесь крови в моче могут указывать на проблемы с почками. Об этом рассказал врач-уролог, андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.
«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте — начиная с внутриутробного периода и первых дней жизни новорожденного. Наследственные формы могут манифестировать как сразу после рождения, так и спустя длительное время. А вот острую почечную недостаточность чаще всего диагностируют в младенчестве — в первые два года жизни», — пояснил Богатырев «Газете.Ru».
При этом он отметил, что многие заболевания почек часто протекают без определенных симптомов, однако их легко выявить с помощью анализов крови и мочи.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала «Москве 24», что сильная тяга к мясу, соленому или сладкому говорит о дефиците витаминов и микроэлементов в организме.
«Когда повышается потребность в соленом, это нередко говорит о дефиците воды в организме. Дело в том, что сильное желание съесть что-то соленое — это один из способов организма заставить человека выпить воды. При этом желательно употреблять чуть теплую жидкость — до 45 градусов», — отметила эксперт.
При этом она добавила, что сильная тяга у женщин к мясу может указывать на дефицит витамина В9 или В12, низкий ферритин, а также нехватку железа.