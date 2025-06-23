Россиянам назвали неочевидные симптомы болезней почек

23 июня 2025, 15:51

Врач Богатырев: отеки лица и ног могут указывать на болезни почек

Фото: iStock/Natali_Mis

Отеки, учащенное или затрудненное мочеиспускание, снижение аппетита или примесь крови в моче могут указывать на проблемы с почками. Об этом рассказал врач-уролог, андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.







«Почечные заболевания могут развиваться в любом возрасте — начиная с внутриутробного периода и первых дней жизни новорожденного. Наследственные формы могут манифестировать как сразу после рождения, так и спустя длительное время. А вот острую почечную недостаточность чаще всего диагностируют в младенчестве — в первые два года жизни», — пояснил Богатырев «Газете.Ru».

«Когда повышается потребность в соленом, это нередко говорит о дефиците воды в организме. Дело в том, что сильное желание съесть что-то соленое — это один из способов организма заставить человека выпить воды. При этом желательно употреблять чуть теплую жидкость — до 45 градусов», — отметила эксперт.