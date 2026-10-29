Врач развеял мифы о чудотворности магния

29 октября 2026, 13:26

Врач Маматов: магний не всегда помогает при бессоннице

Фото: Istock/Doucefleur

Врач Алексей Маматов рассказал, что магний не всегда помогает при бессоннице: качественных исследований недостаточно, чтобы рекомендовать добавки как универсальное средство.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что причиной плохого сна могут стать стресс, нерегулярный режим, кофеин или заболевания, и одна добавка не заменяет поиск причины. Маматов развеял миф и о том, что нехватка магния вызывает подёргивания мышц.

«Мышечные судороги могут возникать по разным причинам, включая физическую нагрузку, некоторые лекарства и нарушения обмена веществ. По одному симптому определить дефицит магния нельзя. Если судороги повторяются, становятся выраженными или сопровождаются другими жалобами, стоит обратиться к врачу», — объяснил эксперт.