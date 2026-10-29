Кузбасс попал в топ-30 по заинтересованности молодёжи в инвестициях

29 октября 2026, 13:17

Фото: iStock/Alex Cristi

Жители Кемеровской области в возрасте от 18 до 24 лет стали заметно чаще пользоваться инвестиционными платформами. За девять месяцев 2026 года число пользователей в этой категории увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.