Кузбасс попал в топ-30 по заинтересованности молодёжи в инвестициях
Жители Кемеровской области в возрасте от 18 до 24 лет стали заметно чаще пользоваться инвестиционными платформами. За девять месяцев 2026 года число пользователей в этой категории увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такие сведения приводит издание Сiбдепо со ссылкой на обезличенную статистику абонентов Yota.
В целом аудитория инвестиционных ресурсов в регионе выросла на 47%. При этом наиболее многочисленной группой остаются жители в возрасте 35–44 лет: за год их число увеличилось на 49%. Среди пользователей 25–34 лет рост составил 64%, в категории 45–54 лет — 41%, а среди кузбассовцев 55–64 лет — 19%.
Большинство посетителей инвестиционных площадок составляют мужчины — 66%. Однако женщины проявляют все больший интерес к финансовым инструментам: с января по сентябрь 2026 года число пользовательниц выросло на 62%, тогда как среди мужчин показатель увеличился на 41%. Особенно заметна динамика среди девушек 18–24 лет, аудитория которых за год увеличилась почти в полтора раза.
Кемеровская область вошла в топ-30 российских регионов по активности населения в сфере инвестиций. Наиболее существенный рост среди различных категорий ресурсов показали брокерские платформы: доля их пользователей увеличилась за год с 41% до 65%. В число популярных площадок вошли «Альфа-Инвестиции», «Т-Инвестиции», Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс».
Наибольшую активность в использовании инвестиционных ресурсов аналитики также отметили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии, Татарстане, Новосибирской, Свердловской и Самарской областях, Краснодарском крае, Челябинской области и ХМАО — Югре.
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