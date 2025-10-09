Врач рассказал, как осенью защититься от вирусов

09 октября 2025, 12:42

Врач Рябов: осенью защититься от вирусов можно с помощью строгой гигиены

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Информация о зафиксированных в России вспышках вируса Коксаки Роспотребнадзором не подтвердилась. Однако осень — это всегда сезон неожиданных заболеваний и недугов.





Заместитель главного врача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенний период традиционно характеризуется подъемом заболеваемости вирусными инфекциями, и энтеровирусы — не исключение.





«Сейчас идет сезон подъема вирусных инфекций, что в осенний период происходит всегда. Это появление организованных коллективов — детей, прежде всего, когда они собираются вместе», — сказал он.

«Симптомы разнообразны и специфичны. Вспышки могут проявиться как рвота, понос, температура, боли в горле и высыпание, которое иногда появляется в полости рта», — подчеркнул специалист.

«Главные меры профилактики — банальное, но строгое соблюдение гигиены. То есть моем руки чаще, тщательно ополаскиваем овощи и фрукты перед употреблением», — заключил Рябов.