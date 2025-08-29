«Если выживет»: Врач рассказала о смертельной опасности краснухи

29 августа 2025, 17:44

Врач Зайниддинова: беременная, перенесшая краснуху, не родит здорового ребенка

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

С октября 2025 года по декабрь 2026 года российские регионы обязали провести так называемую подчищающую иммунизацию против краснухи. Она затронет детей и женщин фертильного возраста, непривитых, привитых однократно, а также тех, кто не имеет сведений о прививках и не болел ранее.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» заявила, что заболевание протекает достаточно спокойно, если люди не находятся в группе риска.





«У любого инфекционного заболевания могут быть осложнения, это всегда риск, но в целом заболевание протекает с характерной сыпью, увеличением лимфоузлов, подъемом температуры и со стандартными жалобами на недомогание», — сказала она.

«То есть мы получаем тяжелого инвалида, если ребенок в целом выживет. Ребенок, перенесший краснуху внутриутробно, является источником инфекции на протяжении года после рождения. В то время как переболевший обычный человек остается заразным в порядке недели после того, как он переболеет», — предупредила врач.