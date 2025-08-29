Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья
Инфекционист: распространение чикунгуньи в РФ маловероятно
Вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России крайне маловероятна из-за неподходящих температурных условий. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
Он пояснил, что переносчиками вируса являются комары рода Aedes, обитающие в тропических и субтропических зонах.
«Нужно не только наличие больного и наличие комара, но и температурные условия. Чтобы вирус распространялся в организме комара и передавался дальше, нужно, чтобы в течение не менее 10 дней среднесуточная температура была выше +25 градусов», — объяснил Вознесенский «Известиям».
Он также добавил, что лихорадка протекает легко, а тяжелые случаи заболевания встречаются крайне редко.
Тем временем врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, что у трети заболевших чикунгуньей развивается хроническая форма, а боли в суставах сохраняются месяцами.
«Начинается внезапно: с высокой температуры до 40 °C, усталости, сильной боли в суставах и мышцах, сыпи, головной боли. Характерный признак — изнурительная артралгия (суставная боль), которая мешает нормально двигаться. Острая фаза болезни длится до десяти дней», — рассказала Уланкина.
Врач пояснила, что наиболее опасна чикунгунья для младенцев, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
Она подчеркнула, что лихорадку переносят только комары, а от человека к человеку она не передаётся, поэтому россияне могут заразиться только при поездках в страны, где фиксируются вспышки данного заболевания.