Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья

29 августа 2025, 15:36

Инфекционист: распространение чикунгуньи в РФ маловероятно

Фото: iStock/Diarmuid Curran

Вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России крайне маловероятна из-за неподходящих температурных условий. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.





Он пояснил, что переносчиками вируса являются комары рода Aedes, обитающие в тропических и субтропических зонах.





«Нужно не только наличие больного и наличие комара, но и температурные условия. Чтобы вирус распространялся в организме комара и передавался дальше, нужно, чтобы в течение не менее 10 дней среднесуточная температура была выше +25 градусов», — объяснил Вознесенский «Известиям».

«Начинается внезапно: с высокой температуры до 40 °C, усталости, сильной боли в суставах и мышцах, сыпи, головной боли. Характерный признак — изнурительная артралгия (суставная боль), которая мешает нормально двигаться. Острая фаза болезни длится до десяти дней», — рассказала Уланкина.