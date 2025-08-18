Подмосковный педиатр назвала лучшую форму пишущих предметов для школьников
Самой удобной формой ручки или карандаша для школьников является трёхгранная. Об этом в преддверии 1 сентября рассказала заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Юлия Ровенская.
«Руки детей ещё не привыкли к длительным статическим нагрузкам. Если инструмент письма будет тяжёлым или неудобным, пальцы начнут скоро уставать, а процесс письма ассоциироваться с дискомфортом. Наиболее удобной формой корпуса ручки и карандаша считается трёхгранная. Пишущие предметы не должны быть слишком толстыми или тонкими, иначе учащийся будет испытывать дополнительное напряжение», – пояснила Ровенская.Кроме того, на ручке должна иметься нескользящая резиновая вставка с овальными прорезями для подушечки среднего пальца. Она сохранит правильное положение руки на протяжение всего процесса.
Важна и мягкость написания. Чтобы первокласснику было легче, лучше купить шариковую ручку, владение которой не требует серьёзных усилий. К тому же её чернила быстро сохнут и не размываются.
«Если ваш ребёнок левша, не пытайтесь его переучивать. Сейчас есть особые модели, учитывающие манеру письма левой рукой – с изогнутым корпусом и специальным наконечником», – объяснила Юлия Ровенская.Врач предупредила, что перед тем, как отправить ребёнка в школу, нужно объяснить ему, что облизывать пишущие принадлежности нельзя. Ведь мы постоянно держим их в руках, которые могут быть грязными, что может привести к инфекционным заболеваниям.
Облизывать фломастер, чтобы он лучше записал, тоже не стоит. Хотя современные школьные принадлежности делают из нетоксичных чернил, а фломастеры имеют водную основу, возможны индивидуальные аллергические реакции.
Специалист также не рекомендовала покупать ручки с наконечниками в виде героев мультфильмов. Пальцы детей быстрее устают от них.