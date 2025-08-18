Подмосковный педиатр назвала лучшую форму пишущих предметов для школьников

18 августа 2025, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Самой удобной формой ручки или карандаша для школьников является трёхгранная. Об этом в преддверии 1 сентября рассказала заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Юлия Ровенская.







«Руки детей ещё не привыкли к длительным статическим нагрузкам. Если инструмент письма будет тяжёлым или неудобным, пальцы начнут скоро уставать, а процесс письма ассоциироваться с дискомфортом. Наиболее удобной формой корпуса ручки и карандаша считается трёхгранная. Пишущие предметы не должны быть слишком толстыми или тонкими, иначе учащийся будет испытывать дополнительное напряжение», – пояснила Ровенская.

«Если ваш ребёнок левша, не пытайтесь его переучивать. Сейчас есть особые модели, учитывающие манеру письма левой рукой – с изогнутым корпусом и специальным наконечником», – объяснила Юлия Ровенская.