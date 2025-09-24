«Хуже парацетамола»: Врач назвала опасность популярного препарата

24 сентября 2025, 13:47

Врач Ерофеева: аспирин может разжижать кровь во время беременности

Фото: istockphoto/fizkes

Некоторые группы лекарственных препаратов требуют осторожного обращения с ними. Намеренное или случайное превышение их дозировки может нанести серьёзный ущерб здоровью.





Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что прием аспирина во время беременности может быть опаснее парацетамола из-за эффекта разжижения крови, и здесь главное — следить за своим состоянием и отказаться от самолечения.





«Люди увлекаются аспирином, пьют без разбора. Я бы как раз против аспирина выступила. Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным», — предупредила Любовь Ерофеева.

«Напрямую с доктором мы общаемся даже при температуре 37 градусов, если женщина беременная. А при температуре 38 точно врач должен посетить пациентку на дому», — заявила гинеколог.