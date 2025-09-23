Депутат Леонов: США должны опубликовать доказательства о вреде парацетамола
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал США опубликовать исследования, согласно которым приём парацетамола во время беременности влияет на возникновение аутизма у детей.
В понедельник президент США Дональд Трамп сделал заявление о связи между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма.
«Я не могу сказать ничего про парацетамол — его давно применяют в лечении. Безусловно, нужно соблюдать дозировку. И насчет тератогенного эффекта от лекарства на плод, когда он находится в утробе матери. По крайней мере, я не видел таких данных. Видимо, у Трампа есть исследования, но не думаю, что это основная причина», — сказал Леонов «Газете.Ru».
Он призвал опубликовать результаты американских исследований. В случае, если они подтвердятся, то необходимо будет принимать решение на введение ограничения приёма парацетамола во время беременности.
В свою очередь психиатр Александр Федорович отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что все заявления Трампа на любые темы являются дешёвым популизмом.
«То, что продвигает господин Трамп, — для нас это совершенно труднодоказуемые моменты, которые мы никак не можем взять за основу и даже рассматривать как какую-то идею. Вместо этого я бы взял за основу необходимость поднимать нашу, отечественную медицину», — заявил врач.
По его словам, рост числа детей с аутизмом, на который ссылается Трамп, может быть связан с тем, что эти расстройства стали чаще выявлять, благодаря развитию медицины.