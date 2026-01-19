«Картофель фри и пончики»: Диетолог назвала самый вредный фастфуд
Диетолог Писарева: куриные крылья и картофель фри могут вызвать онкологию
Частое употребление картофеля фри, пончиков, луковых колец и куриных крылышек из фритюра может привести к онкологии. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По словам эксперта, эти продукты готовят в масле, которое многократно нагревают до высоких температур, и в нем образуются трансжиры и канцерогены.
«Эти вещества провоцируют системные воспаления, повреждают сосуды, увеличивают риск онкологии. Сами же блюда во фритюре имеют высокий гликемический индекс, а также содержат большое количество жира и, соответственно, калорий, поэтому становятся настоящим ударом по поджелудочной железе и печени», — отметила Писарева в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что наггетсы и бургеры тоже опасны для здоровья, поскольку в них есть переработанное мясо, где содержатся нитриты, способные образовать канцерогенные вещества в организме.
Писарева уточнила, что лучше всего в заведениях быстрого питания делать выбор в сторону салатов из свежих овощей и зелени без соусов. Кроме того, неплохим вариантом будут блюда, приготовленные на гриле.
Тем временем главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина заявила, что в день не более двух-трех мандаринов в день, пишут argumenti.ru.
«Суточная норма потребления мандаринов очень индивидуальна и зависит от возраста. Например, детям до 3 лет можно съедать две–три дольки, норма для дошкольников — 1 мандарин. Школьникам, а также взрослым рекомендовано два–три мандарина в день», — говорится в материале.При этом людям с аллергией на цитрусовые необходимо вовсе исключить мандарины из рациона. С осторожностью есть мандарины стоит страдающим сахарным диабетом и хроническими заболеваниями ЖКТ.