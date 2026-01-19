«Картофель фри и пончики»: Диетолог назвала самый вредный фастфуд

19 января 2026, 18:30

Диетолог Писарева: куриные крылья и картофель фри могут вызвать онкологию

Фото: iStock/Slawomir Fajer

Частое употребление картофеля фри, пончиков, луковых колец и куриных крылышек из фритюра может привести к онкологии. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





По словам эксперта, эти продукты готовят в масле, которое многократно нагревают до высоких температур, и в нем образуются трансжиры и канцерогены.





«Эти вещества провоцируют системные воспаления, повреждают сосуды, увеличивают риск онкологии. Сами же блюда во фритюре имеют высокий гликемический индекс, а также содержат большое количество жира и, соответственно, калорий, поэтому становятся настоящим ударом по поджелудочной железе и печени», — отметила Писарева в разговоре с Москвой 24.

