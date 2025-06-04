Кардиолог назвал первые сигналы, говорящие о проблемах с сердцем
Кардиолог Гаглошвили: главный сигнал о проблемах с сердцем — родословная
Все чаще стали наблюдаться случаи внезапной остановки сердца у людей до 40 лет. Какие сигналы могут уберечь людей от подобного летального исхода?
Врач-кардиолог, автор блога о медицине Тамаз Гаглошвили в беседе с «Радио 1» рассказал, что главный «звоночек» проблем с сердцем — родословная.
«Как правило, если человек до 30 лет внезапно умирает от сердечных проблем, то это генетическая, наследственная история. Так называемый «канал апатии». Поэтому, в первую очередь, надо узнать у своих родственников не было ли в роду ранних внезапных смертей», — отметил врач.
Далее, по словам эксперта, необходимо знать уровень своего артериального давления.
«Если есть жалобы внезапные, например, перебои сердца, неритмичное сердцебиение, выраженная отдышка, слабость, нужно обратить внимание», — подчеркнул Гаглошвили.
Он добавил, что если человеку до 40 лет, и у него на первичном обследовании не зафиксировали ничего подозрительного, то не обязательно проходить осмотр кардиолога каждый год.