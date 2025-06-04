Кардиолог назвал первые сигналы, говорящие о проблемах с сердцем

04 июня 2025, 14:07

Кардиолог Гаглошвили: главный сигнал о проблемах с сердцем — родословная

Фото: iStock/Tharakorn

Все чаще стали наблюдаться случаи внезапной остановки сердца у людей до 40 лет. Какие сигналы могут уберечь людей от подобного летального исхода?





Врач-кардиолог, автор блога о медицине Тамаз Гаглошвили в беседе с «Радио 1» рассказал, что главный «звоночек» проблем с сердцем — родословная.





«Как правило, если человек до 30 лет внезапно умирает от сердечных проблем, то это генетическая, наследственная история. Так называемый «канал апатии». Поэтому, в первую очередь, надо узнать у своих родственников не было ли в роду ранних внезапных смертей», — отметил врач.

«Если есть жалобы внезапные, например, перебои сердца, неритмичное сердцебиение, выраженная отдышка, слабость, нужно обратить внимание», — подчеркнул Гаглошвили.