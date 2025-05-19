Россиянам назвали основные признаки старения мозга

Заражение гепатитом возможно, когда в ротовой полости здорового человека имеются повреждения слизистой или кровоточащие раны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Дарья Умрик. Она подчеркнула, что вирус есть и в слюне инфицированного.