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Первые когнитивные изменения могут начинаться с 27–30 лет, особенно при малоподвижном образе жизни и частых стрессах. Об этом рассказал основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов.
Он отметил, что основными признаками когнитивного старения являются снижение скорости обработки информации, проблемы с краткосрочной памятью, трудности с концентрацией, снижение когнитивной гибкости, а также повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность.
В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля поможет помочь пожилым людям предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.
Он также уточнил, что грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, а миндаль содержит много витамина Е, полезного для сосудистой стенки. В кедровых орехах много цинка, поддерживающего иммунитет, и витамина К.
По словам Арзамасцева, в день необходимо съедать около 10–30 граммов орехов.
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«Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов — в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности — это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения», — отметил Идилов в интервью «Газете.Ru».
В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля поможет помочь пожилым людям предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.
«Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются», — пояснил Арзамасцев.
Он также уточнил, что грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, а миндаль содержит много витамина Е, полезного для сосудистой стенки. В кедровых орехах много цинка, поддерживающего иммунитет, и витамина К.
По словам Арзамасцева, в день необходимо съедать около 10–30 граммов орехов.
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Элина Позднякова