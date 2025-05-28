Кардиолог рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания
Кардиолог Голикова: на риски возникновения болезней сердца влияет питание
На риски возникновения болезней сердца влияет питание и физическая активность. Об этом рассказала кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.
«Не менее 150–300 минут в неделю умеренной физической активности или не менее 75–150 минут в неделю интенсивной физической активности. И даже при невозможности выполнить эти рекомендации любое увеличение повседневной активности все равно будет полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни», — пояснила Голикова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она также отметила, что основную часть рациона должна составлять растительная пища. Кроме того, по словам врача, необходимо сократить потребление соли и красного мяса, употреблять не менее 30–45 граммов клетчатки ежедневно, есть фрукты и овощи, жирную рыбу и орехи.
В свою очередь врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева рассказала «Газете.Ru», как отличить «опасное» головокружение от «обычного».
«Головокружение, которое у человека возникло остро и сопровождается тошнотой, многократной рвотой, двоением в глазах, снижением слуха, нарушениями координации при ходьбе, онемением части тела может быть опасно и свидетельствовать об одном из серьезных заболеваний», — отметила специалист.
По её словам, подобное состояние может указывать на инсульт, болезнь Меньера, опухоль головного мозга, обезвоживание, гипогликемию или анемию.
Кроме того, головокружение может быть психогенным. Оно вызывает пошатывание и неустойчивость без причины.
Зинчева посоветовала не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, чтобы выяснить причину возникновения головокружений.