Хирург Умнов назвал напиток, от которого лучше отказаться при варикозе

Фото: iStock/Azat_ajphotos
При варикозе стоит ограничить или полностью отказаться от кофе. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам эксперта, в напитке есть кофеин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов.
Медик рассказал, что при употреблении кофе происходит спазм сосудов, что приводит к активизации надпочечников, а также увеличивает выработку адреналина. Стоит отметить, что это влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений.
Читайте также:
Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода
Кардиолог назвала скрытые симптомы инфаркта
«При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — добавил Умнов.
Медик рассказал, что при употреблении кофе происходит спазм сосудов, что приводит к активизации надпочечников, а также увеличивает выработку адреналина. Стоит отметить, что это влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений.
Читайте также:
Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода
Кардиолог назвала скрытые симптомы инфаркта
Екатерина Коршунова