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Хирург Умнов назвал напиток, от которого лучше отказаться при варикозе

Хирург Умнов: при варикозе лучше отказаться от кофе
Фото: iStock/Azat_ajphotos

Фото: iStock/Azat_ajphotos

При варикозе стоит ограничить или полностью отказаться от кофе. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам эксперта, в напитке есть кофеин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов.

«При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — добавил Умнов.

Медик рассказал, что при употреблении кофе происходит спазм сосудов, что приводит к активизации надпочечников, а также увеличивает выработку адреналина. Стоит отметить, что это влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений.

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Россиянам назвали основные признаки старения мозга
Эксперт Идилов: трудности с концентрацией указывают на старение мозга
19 мая 2025, 16:57

Фото: iStock/Bulat Silvia

Первые когнитивные изменения могут начинаться с 27–30 лет, особенно при малоподвижном образе жизни и частых стрессах. Об этом рассказал основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов.
Он отметил, что основными признаками когнитивного старения являются снижение скорости обработки информации, проблемы с краткосрочной памятью, трудности с концентрацией, снижение когнитивной гибкости, а также повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность.

«Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов — в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности — это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения», — отметил Идилов в интервью «Газете.Ru».

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля поможет помочь пожилым людям предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.

«Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются», — пояснил Арзамасцев.

Он также уточнил, что грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, а миндаль содержит много витамина Е, полезного для сосудистой стенки. В кедровых орехах много цинка, поддерживающего иммунитет, и витамина К.

По словам Арзамасцева, в день необходимо съедать около 10–30 граммов орехов.

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Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Терапевт Лишин: за руль не стоит садиться при боли и низком уровне глюкозы
19 мая 2025, 16:13

Фото: iStock/dragana991

За руль не стоит садиться при головокружении, боли и низком уровне глюкозы, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.
Эксперт отметил, что не существует возрастной границы, после которой нельзя садиться за руль.

«При этом у людей старше 65 повышается риск развития опасных для вождения заболеваний. Среди них — болезнь Альцгеймера, деменция, синдром дефицита внимания, склероз и риск инсульта. Поэтому я бы рекомендовал водителям старше 65 чаще проходить медосмотры», — отметил Лишин в разговоре с «Москвой 24».

Он добавил, что абсолютно всем водителям необходимо оценивать своё состояние до поездки. Не стоит садиться за руль при головокружении, температуре, повышенном давлении и боли, поскольку состояние может ухудшиться, а риск аварии увеличивается.

При этом людям с диабетом обязательно нужно проверять уровень глюкозы до поездки. Её падение может привести к нарушению координации и потере сознания. Тем временем автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал советы, как подготовиться к длительной поездке.
По словам специалиста, водителю стоит заранее забронировать отели для остановки.

«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — рассказал Попов.

Он также посоветовал выписать перед поездкой телефонные номера аварийных и эвакуационных служб и тщательно проверить автомобиль на возможные неисправности.

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Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода
Акушер-гинеколог Слизова: Врачи не могут предвидеть развитие беременности
19 мая 2025, 15:37

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Внутриутробная гибель плода может произойти из-за проблем со здоровьем как матери, так и ребёнка. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, специалист УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.
«Самой непосредственной причиной смерти ребёнка внутриутробно является дистресс-синдром плода. Он сопровождается отсутствием сердцебиения, движения, плода. В основном это связано с заболеваниями плаценты. Также причиной гибели плода могут стать врождённые аномалии развития плода», — рассказала Слизова в беседе с RuNews24.ru.

Она также добавила, что плод может погибнуть из-за преждевременного разрыва плодных оболочек или по причине инфицирования женщины в период беременности, например, туберкулёзом и хламидиозом.

При этом риски внутриутробной гибели повышаются, если женщина болеет сахарным диабетом, курит, употребляет алкоголь или наркотики. Кроме того, причиной этого может стать преэклампсия и фетоплацентарная недостаточность.

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Кардиолог назвала скрытые симптомы инфаркта
Кардиолог Михайлова: самой опасной формой инфаркта считается немая
19 мая 2025, 15:20

Фото: iStock/wildpixel

Инфаркт порой проявляется скрытыми симптомами. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Оксана Михайлова.
Специалист рассказала, что сейчас известно о пяти формах атипичной клинической картины инфаркта. Например, абдоминальная форма похожа на расстройства желудочно-кишечного тракта, а астматическая — на заболевание легких.

«Существует и церебральная (мозговая) форма. Она напоминает инсульт или неврологические нарушения, такие как головокружение, общая слабость, нарушение речи или координации движений, тошнота, рвота, спутанность сознания, обморок», — предупредила Михайлова в беседе с «Известиями».

При аритмической форме пациент испытывает перебои в работе сердца, общую физическую слабость, предобморочное состояние и головокружение.

Самой опасной считается безболевая (немая) форма, при которой не возникает каких-либо специфичных жалоб. Здесь появляются резкая слабость, усталость, потливость, бледность кожи, чувство тревоги. Такая форма чаще встречается у людей с сахарным диабетом и пожилых.

Михайлова призвала при малейшем подозрении на инфаркт немедленно обратиться к врачу.

Тем временем член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал Общественной Службе Новостей, что поверхностный сон и частые пробуждения указывают на наличие у человека психических расстройств.

По словам специалиста, есть три основных причины бессонницы: нарушение режима сна, тревожное расстройство и депрессия.

«Устраняется это (бессонница и ночные пробуждения – ред.) в зависимости от причины возникновения. Если это депрессия, то лечим ее. Если это тревожное расстройство, то занимаемся тревогой. Бессонница — это всегда следствие чего-то, поэтому все мероприятия по улучшению качества сна направлены как раз на устранение ее причины», — отметил Кудинов.

При этом он добавил, что здоровый человек не должен вставать в туалет по ночам. В этом случае эксперт посоветовал обратиться к врачу на предмет исключения апноэ во сне, поскольку такое состояние приводит к инсультам, инфарктам и внезапной смерти во сне.

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Врач ответила, можно ли заразиться гепатитом через поцелуи
Умрик: гепатит можно получить при поцелуе при повреждении слизистой
19 мая 2025, 14:09

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Заражение гепатитом возможно, когда в ротовой полости здорового человека имеются повреждения слизистой или кровоточащие раны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Дарья Умрик. Она подчеркнула, что вирус есть и в слюне инфицированного.
«Заразиться гепатитом B или С через поцелуй почти невозможно, однако такие случаи редко, но бывают. В слюне зараженного гепатитом человека присутствует вирус. Если у человека, которого он поцелует, есть сильное поражение слизистой или кровоточащие раны, то вероятность заражения высока. В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более контагиозный», — пояснила собеседница.
Она добавила, что нельзя заразиться гепатитом через объятия, рукопожатия. Кроме того, по словам доктора, этими вирусами сложно заразиться, пользуясь общими столовыми приборами, кружками и тарелками.

Дарья Умрик подчеркнула, что есть вещи только для индивидуального использования: бритва, зубная щетка, полотенце, маникюрный набор. При половых актах нужно пользоваться контрацепцией, чтобы сократить риск заражения, заключила терапевт.

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