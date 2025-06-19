«Катастрофа»: Врач рассказала, из-за чего может наступить внезапная глухота

19 июня 2025, 13:01

Врач Елизарова: излучение от наушников может привести к внезапной глухоте

Фото: istockphoto/fizkes

Кажется, что в современном пространстве невозможно представить себя без техники. Наушники тесно проникли в нашу жизнь и как будто стали частью ушей. Но безопасно ли постоянное пользование ими?





Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» заявила, что пользование наушниками — катастрофа для ушей.





«Эра наушников — катастрофа, ведь внутренняя часть уха не имеет защиты совершенно. Это технологии, то есть электрический символ, поражающий рецепторы. Наши клеточки рецепторные находятся в жидкости, в лабиринте, который может дать полную глухоту. Причем она, возможно, проявится не сейчас, а позже, кумуляция существует, то есть накапливается, а потом при каком-то стрессе забирает слух полностью», — объяснила она.

«Нужно, конечно, обрабатывать дезинфицирующими средствами наушники, но лучше пользоваться большими, которые внутрь уха не заходят. Есть капельки-антибиотики, которым можно смазать наушники, но это исключительно по рецептам врачей», — пояснила Елизарова.