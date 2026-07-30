Диетолог Бурлаков развеял популярные мифы о вреде кофе
Врач-диетолог Александр Бурлаков заявил, что кофе не вызывает инсулинорезистентность и не повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Напротив, исследования и научные обзоры связывают употребление напитка со снижением такого риска. Об этом врач написал в своих социальных сетях.
Специалист призвал не верить утверждениям о том, что кофе приближает раннюю менопаузу. Он отметил, что медицина не располагает доказательствами подобной связи.
Ещё одно распространённое опасение касается влияния напитка на желудочно-кишечный тракт. По словам Бурлакова, кофе не стимулирует размножение патогенных микроорганизмов в кишечнике. Клинические исследования не подтверждают эту версию.
Диетолог отдельно прокомментировал мнение о вреде кофе для митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. В экспериментальных работах кофеин и другие компоненты напитка чаще связывают с улучшением показателей митохондриальной функции, подчеркнул врач.
Кофе может повышать бодрость, концентрацию и скорость реакции благодаря кофеину. Умеренное употребление напитка помогает легче справляться с сонливостью, поддерживать внимание во время работы или учёбы и может улучшать физическую выносливость.
Напиток содержит антиоксиданты — вещества, которые участвуют в защите клеток от окислительного стресса. Научные исследования также связывают регулярное умеренное употребление кофе со снижением риска развития сахарного диабета второго типа, некоторых заболеваний печени и нейродегенеративных нарушений.
При этом польза кофе зависит от индивидуальной чувствительности и количества напитка. Большинству здоровых взрослых обычно рекомендуют не превышать около 400 миллиграммов кофеина в день — это примерно три-четыре чашки кофе. Людям с тревожностью, бессонницей, аритмией, а также беременным стоит обсудить допустимое количество кофе с врачом.
Читайте также: