Диетолог Бурлаков развеял популярные мифы о вреде кофе

30 июля 2026, 09:05

Диетолог Бурлаков: Кофе не провоцирует инсулинорезистентность

Фото: iStock/iWichy

Врач-диетолог Александр Бурлаков заявил, что кофе не вызывает инсулинорезистентность и не повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Напротив, исследования и научные обзоры связывают употребление напитка со снижением такого риска. Об этом врач написал в своих социальных сетях.