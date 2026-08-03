Врач Умнов предупредил о трудностях диагностики вируса Бурбон

03 августа 2026, 07:13

Врач Умнов: симптомы вируса Бурбон похожи на проявления других клещевых инфекций

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Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что вирус Бурбон легко спутать с другими инфекциями после укуса клеща. Его признаки напоминают болезнь Лайма, эрлихиоз и вирус Хартленд, поэтому медики не всегда сразу рассматривают редкую инфекцию. Об этом сообщает «Лента.ру».