Врач Умнов предупредил о трудностях диагностики вируса Бурбон
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что вирус Бурбон легко спутать с другими инфекциями после укуса клеща. Его признаки напоминают болезнь Лайма, эрлихиоз и вирус Хартленд, поэтому медики не всегда сразу рассматривают редкую инфекцию. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт посоветовал после контакта с клещом без промедления посетить врача. Это поможет специалистам точнее оценить риски и назначить необходимые обследования. При ошибочном диагнозе пациент рискует получить лечение, не соответствующее причине недомогания. Умнов отметил, что в обычных клиниках пока нет доступных коммерческих тестов на вирус Бурбон. По его мнению, часть заражений может оставаться вне статистики из-за сложной диагностики.
Инфекцию связывают с укусами собачьего клеща. Среди возможных признаков — жар, слабость, сыпь, головная боль, тошнота и ломота в мышцах. Роспотребнадзор 2 августа заявил, что сведений о распространении вируса Бурбон в России нет.
Лечение в основном поддерживающее: восполнение жидкости, контроль температуры и боли, наблюдение за артериальным давлением, дыханием, функцией почек и показателями крови. При тяжёлом состоянии могут потребоваться внутривенные растворы, кислородная поддержка, препараты для стабилизации давления и лечение осложнений. Антибиотики не действуют на сам вирус, но врач может назначить их временно, пока не исключены бактериальные инфекции, передающиеся клещами.
Не следует лечиться самостоятельно, принимать оставшиеся антибиотики или противовирусные препараты без назначения. До осмотра врача важно пить достаточно жидкости, отдыхать и сообщить специалисту о дате и месте возможного укуса клеща, поездках и контакте с насекомыми. Для профилактики используют репелленты, закрытую одежду и тщательный осмотр кожи после пребывания на природе.
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