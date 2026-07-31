Врач назвала главный признак повышенного уровня мочевой кислоты

31 июля 2026, 11:44

Терапевт Сысоева: резкая боль в суставе говорит о высоком уровне мочевой кислоты

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Резкая боль в суставе может сигнализировать о высоком уровне мочевой кислоты в организме. Об этом предупредила врач-терапевт и исполняющая обязанности заведующей отделения медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Екатерина Сысоева.