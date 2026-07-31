Врач назвала главный признак повышенного уровня мочевой кислоты
Резкая боль в суставе может сигнализировать о высоком уровне мочевой кислоты в организме. Об этом предупредила врач-терапевт и исполняющая обязанности заведующей отделения медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Екатерина Сысоева.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, чаще всего поражается первый плюснефаланговый сустав стопы, но воспаление может возникать и в голеностопных, коленных и локтевых суставах. Боль развивается быстро, часто в ночное время, и сопровождается покраснением, отеком и повышением температуры кожи над очагом. При появлении таких симптомов специалист посоветовала обязательно обращаться за медицинской помощью.
Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Анна Кузнецова предупредила о прямой связи между дефицитом витамина D и повышенным риском развития рака.
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