«Ключ к решению проблемы»: Врач рассказала, как избавиться от привычки курить навсегда

24 ноября 2025, 16:40

Врач Хохлова: избавиться от привычки курить можно в больнице

оригинал Фото: iStock/MarcBruxelle

Многие курильщики со стажем признаются: стандартные призывы «бросить курить» на них не действуют. Они знают о вреде, но не находят в себе ресурса для борьбы с зависимостью.





Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова в беседе с «Радио 1» заявила, что ключ к решению проблемы — индивидуальный подход.





«Нужно скорректировать все факторы риска, это очень глубокая профилактическая работа с врачами. Один из главных приборов помощи — смокелайзер. Он показывает содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе. Как правило, чем больше стаж курения у человека и его активность, тем этот показатель выше», — отметила она.

«Есть часть пациентов, которая прошла повторное обследование, где приборы зафиксировали положительную динамику состояния лёгких. То есть уровень угарного газа в организме снизился», — поделилась врач.