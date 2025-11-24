Врачи рассказали, как сохранить здоровье сердца и мозга после 60
Специалисты по когнитивному здоровью рекомендуют людям старше 60 лет выполнять пять простых упражнений. Эти активности помогут поддерживать здоровье сердца и мозга, сообщает издание Daily Mail.
Регулярная физическая активность улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Врач Робин Чаттерджи советует начинать с упражнения на стойку на стуле. Сядьте на край стула, поставьте ноги на ширине бедер, наклонитесь вперед, оттолкнитесь пятками и встаньте. Затем медленно вернитесь обратно.
Еще одно полезное упражнение — подъемы на носки. Встаньте позади стула, держитесь за его спинку, ноги на ширине плеч. Медленно поднимайтесь на носки и опускайтесь вниз.
Для укрепления верхней части тела подойдут отжимания от стены. Это упражнение также полезно для пожилых людей. Кардиолог Оливер Гуттман предлагает бокс сидя. Сядьте на стул с удобной спинкой, плотно прижмите ноги к полу и начинайте бить руками по воздуху в течение 20-40 секунд.
Заключительное упражнение — вращения корпусом в положении сидя. Сядьте на стул, положите руки на бедра или за голову и плавно поворачивайте корпус из стороны в сторону. Это поможет снять напряжение и улучшить гибкость спины.
Читайте также: