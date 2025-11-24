Врачи рассказали, как сохранить здоровье сердца и мозга после 60

24 ноября 2025, 14:43

Врач Чаттерджи: Физическая активность после 60 лет снижает риск деменции

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Специалисты по когнитивному здоровью рекомендуют людям старше 60 лет выполнять пять простых упражнений. Эти активности помогут поддерживать здоровье сердца и мозга, сообщает издание Daily Mail.