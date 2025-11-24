Россиянам рассказали о пользе витамина С

24 ноября 2025, 13:59

Врач Дмитренко: курильщики и пожилые люди часто испытывают дефицит витамина С

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Витамин C необходимо регулярно получать с пищей или принимать в виде добавок. Об этом предупредила врач Екатерина Дмитренко.





По словам эксперта, витамин C укрепляет барьерные функции организма, участвует в регенерации тканей и заживлении ран, поддерживает работу иммунных клеток, а также выполняет роль антиоксиданта.





«Наиболее подвержены риску дефицита витамина C курильщики из-за повышенного окислительного стресса и повышенной потребности, люди с ограниченным доступом к свежим овощам и фруктам, пожилые люди с возможными проблемами всасывания и пациенты с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом», — отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.