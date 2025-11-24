Россиянам рассказали о пользе витамина С
Врач Дмитренко: курильщики и пожилые люди часто испытывают дефицит витамина С
Витамин C необходимо регулярно получать с пищей или принимать в виде добавок. Об этом предупредила врач Екатерина Дмитренко.
По словам эксперта, витамин C укрепляет барьерные функции организма, участвует в регенерации тканей и заживлении ран, поддерживает работу иммунных клеток, а также выполняет роль антиоксиданта.
«Наиболее подвержены риску дефицита витамина C курильщики из-за повышенного окислительного стресса и повышенной потребности, люди с ограниченным доступом к свежим овощам и фруктам, пожилые люди с возможными проблемами всасывания и пациенты с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом», — отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.
По её словам, много витамина С содержится в киви, цитрусовых, клубнике, шиповнике, болгарском перце и свежей зелени. Лучше всего употреблять эти продукты сырыми, поскольку в процессе варки содержание витамина снижается.
Она также посоветовала рассмотреть добавки, например, экстракт ацеролы, липосомальные препараты, микроинкапсулированные формы или аскорбиновую кислоту. Дмитренко посоветовала обратиться к терапевту для подбора дозировки.