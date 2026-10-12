Косметолог объяснила, как базово поддерживать здоровье кожи

12 октября 2026, 13:54

Косметолог Гришина: проблемы с кожей происходят из-за процедур

Фото: iStock/fizkes

Вот уже много лет люди пытаются найти эликсир молодости — такой, чтобы ни одной морщинки. Однако кожа, в отличие от других органов, расположена на границе внешней и внутренней среды.





Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что красивая кожа достается людям генетически.





«Красивая кожа — это генетика. Многие забывают, что кожа — самый большой орган человека. Первые морщинки появляются у всех в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. А у людей с проблемной кожей с подросткового возраста могут появляться высыпания, рубцы, воспалительная фрагментация», — объяснила специалист.

«Важен гигиенический этап: вода, после которой следует использовать тоник или лосьон, нанести легким крем. Это восстановит баланс водно-жировой мантии, не даст коже потерять влагу», — поделилась секретами косметолог.