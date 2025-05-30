Врач рассказала, как защитить организм от магнитных бурь
Врач Лапа: успокоительная терапия поможет справиться с магнитными бурями
В России с 28 мая по 1 июня наблюдается продолжительная магнитная буря. Специалисты утверждают, что она может вызывать ухудшение самочувствия, скачки артериального давления и чувство усталости.
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сказала, что магнитная буря — это природный катаклизм, поэтому от него спастись никак нельзя.
«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — сказала врач.
По ее словам, не существует таблеток от давления или магнитных бурь, есть такие, которые могут подготовить организм к какому-либо удару.
«Это может быть солнечный удар, магнитные буря — все, что у годно. Наш иммунитет должен нас защитить. Поэтому терапия банальная: здоровый образ жизни, меньше нагружать себя, стараться не быть на солнце очень долго и защищать свой организм», — заключила терапевт.