Врач рассказала, как защитить организм от магнитных бурь

30 мая 2025, 10:48

Врач Лапа: успокоительная терапия поможет справиться с магнитными бурями

Фото: iStock/murat4art

В России с 28 мая по 1 июня наблюдается продолжительная магнитная буря. Специалисты утверждают, что она может вызывать ухудшение самочувствия, скачки артериального давления и чувство усталости.





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сказала, что магнитная буря — это природный катаклизм, поэтому от него спастись никак нельзя.





«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — сказала врач.

«Это может быть солнечный удар, магнитные буря — все, что у годно. Наш иммунитет должен нас защитить. Поэтому терапия банальная: здоровый образ жизни, меньше нагружать себя, стараться не быть на солнце очень долго и защищать свой организм», — заключила терапевт.