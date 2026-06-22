«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

22 июня 2026, 10:42

Диетолог Дианова: людям с болезнями желчного пузыря нельзя есть яйца

Фото: iStock/AlexPro9500

Американские диетологи заявили, что идеальный завтрак, который позволяет дожить до обеда без чувства голода, — блюдо из двух яиц в любом виде (варёном, жареном или в виде омлета). По их словам, в двух яйцах содержится около 13 граммов высококачественного белка. Именно это помогает надолго сохранить чувство сытости и поддержать мышечную массу.





Однако исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что не все так просто, и при употреблении яиц нужно учитывать несколько факторов.





«Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день — половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше», — сказала эксперт.

«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», — объяснила врач.

«Проблема в том, что больных людей, на самом деле, много. Если у людей есть проблемы с желчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила гастроэнтеролог.

«Можно приготовить идеальный омлет из одного или двух яиц, добавить туда яичный белок, овощи, кусок хлеба и разделить на два приема пищи. Можно хоть весь день просидеть на омлете с овощами и куском цельнозернового хлеба, но это надоедает. Это будет сбалансированный прием, но это однообразие, мы не будем получать другие важные компоненты», — сказала врач.