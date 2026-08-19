«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог назвала целебные свойства главного августовского фрукта

19 августа 2026, 11:30

Диетолог Королева: печеные яблоки используют даже при остром гастрите

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Август — сезон созревания яблок, которые пользуются популярностью у россиян, потому что практически целый год присутствуют в рационе питания. По мнению врачей, эти фрукты имеют в своем составе множество полезных компонентов.





Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — один из самых доступных источников витаминов, в котором есть целая гамма питательных веществ.





«Это источник полезной растворимой и нерастворимой клетчатки, которая позволяет поддерживать высокий иммунитет и выводить свободные радикалы. Яблоки являются прекрасным субстратом для иммунных клеток, защищая организм от свободнорадикального окисления. В составе есть витамин С, много витаминов группы Б и Б1, огромное количество микроэлементов: калий, фосфор, алюминий. Антиоксидантов много, которые защищают наш организм и поддерживают красоту и молодость», — рассказала эксперт.

«И даже при лечении острого гастрита в течение 2-3 дней может быть использованы печеные яблоко без шкурки для восстановления работы кишечника. Они обволакивают слизистую желудка и лечат ее», — объяснила врач.

«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние лейкоцитов в крови. При слабости и заболеваниях эти фрукты являются источником иммунных тел и способствуют выздоровлению и быстрому восстановлению. Для зубов это прекрасный продукт, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десны и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — сообщила эксперт.