«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог назвала целебные свойства главного августовского фрукта
Диетолог Королева: печеные яблоки используют даже при остром гастрите
Август — сезон созревания яблок, которые пользуются популярностью у россиян, потому что практически целый год присутствуют в рационе питания. По мнению врачей, эти фрукты имеют в своем составе множество полезных компонентов.
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — один из самых доступных источников витаминов, в котором есть целая гамма питательных веществ.
«Это источник полезной растворимой и нерастворимой клетчатки, которая позволяет поддерживать высокий иммунитет и выводить свободные радикалы. Яблоки являются прекрасным субстратом для иммунных клеток, защищая организм от свободнорадикального окисления. В составе есть витамин С, много витаминов группы Б и Б1, огромное количество микроэлементов: калий, фосфор, алюминий. Антиоксидантов много, которые защищают наш организм и поддерживают красоту и молодость», — рассказала эксперт.
По ее словам, яблоки также используют во многих лечебных программах как продукт, который улучшает работу пищеварения и обеспечивает «своевременную эвакуацию кишечного содержимого».
«И даже при лечении острого гастрита в течение 2-3 дней может быть использованы печеные яблоко без шкурки для восстановления работы кишечника. Они обволакивают слизистую желудка и лечат ее», — объяснила врач.
Также Маргарита Королева рассказала, что яблоки хорошо влияют на кровь и зубы.
«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние лейкоцитов в крови. При слабости и заболеваниях эти фрукты являются источником иммунных тел и способствуют выздоровлению и быстрому восстановлению. Для зубов это прекрасный продукт, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десны и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — сообщила эксперт.
По мнению собеседницы, нужно понимать, в каких условиях выросло яблоко, а если есть сомнения, то лучше убирать шкурку и тщательно промывать.