Диетолог Устинова предупредила об опасности читмилов при болезнях ЖКТ
Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова заявила, что запланированные послабления в рационе подходят далеко не всем и при потере контроля могут привести к набору веса или проблемам с поджелудочной железой.
Читмилом считают один заранее запланированный прием любимой калорийной пищи без подсчета энергетической ценности. Эксперт подчеркнула, что он не равен стихийному перееданию в выходные. Такой формат чаще используют спортсмены и люди, долго соблюдающие строгий рацион.
По словам Устиновой, однократное послабление способно снизить усталость от постоянных ограничений и поддержать мотивацию. При этом после него следует сразу вернуться к привычному режиму. Попытка превратить читмил в целый день или неделю обнуляет результаты дефицита калорий.
Диетолог отметила, что опасность возникает при пищевом срыве: человек начинает есть без меры и прекращает лишь после появления боли в животе. Подобное поведение особенно рискованно при хроническом панкреатите, холецистите и желчнокаменной болезни — оно способно спровоцировать приступ и потребовать госпитализации.
Устинова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала заранее выбирать блюдо для читмила, соблюдать умеренность и не испытывать вину после приема пищи. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта врач рекомендовала отказаться от подобных экспериментов.
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