Диетолог Устинова предупредила об опасности читмилов при болезнях ЖКТ

18 августа 2026, 10:46

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова заявила, что запланированные послабления в рационе подходят далеко не всем и при потере контроля могут привести к набору веса или проблемам с поджелудочной железой.