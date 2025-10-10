«Лекарство и убийца одновременно»: Диетолог предупредила об опасности цитрусовых

10 октября 2025, 11:55

Диетолог Соломатина: цитрусовые нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ

Фото: Istock/Ulada

Цитрусовые — любимые продукты многих. Они встречаются в самых разных видах: мандарины, апельсины, грейпфруты. Однако для некоторых люди эти фрукты могут быть не так безопасны, как кажется на первый взгляд.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» напомнила о золотом правиле медицины: токсичность любого вещества, даже самого полезного, определяется его дозой.





«В любой еде есть и лекарство, и убийца. Всё определяется дозой. Поэтому даже то, без чего мы жить не можем, способно навредить. Все зависит от количества», — подчеркнула она.

«Кислота так или иначе будет раздражать слизистую. Как пример, возьмем пилинг — он полезен для лица, но если мы будем делать его без конца, то у нас произойдет дикое воспаление. Коже будет плохо», — объяснила диетолог.

«При наличии хронических заболеваний, особенно связанных с желудочно-кишечным трактом, не лишней будет консультация с врачом», — посоветовала Соломатина.