«Лекарство и убийца одновременно»: Диетолог предупредила об опасности цитрусовых
Диетолог Соломатина: цитрусовые нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ
Цитрусовые — любимые продукты многих. Они встречаются в самых разных видах: мандарины, апельсины, грейпфруты. Однако для некоторых люди эти фрукты могут быть не так безопасны, как кажется на первый взгляд.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» напомнила о золотом правиле медицины: токсичность любого вещества, даже самого полезного, определяется его дозой.
«В любой еде есть и лекарство, и убийца. Всё определяется дозой. Поэтому даже то, без чего мы жить не можем, способно навредить. Все зависит от количества», — подчеркнула она.
По словам эксперта, в первую очередь осторожность в употреблении цитрусовых следует проявить людям с проблемами ЖКТ, потому высокая концентрация фруктовых кислот раздражает слизистую оболочку, и аллергикам.
Диетолог привела яркую аналогию, чтобы объяснить риск злоупотребления:
«Кислота так или иначе будет раздражать слизистую. Как пример, возьмем пилинг — он полезен для лица, но если мы будем делать его без конца, то у нас произойдет дикое воспаление. Коже будет плохо», — объяснила диетолог.
Она добавила, что не стоит забывать и о содержащемся в цитрусовых сахаре. Его избыток также может нивелировать всю пользу фрукта.
«При наличии хронических заболеваний, особенно связанных с желудочно-кишечным трактом, не лишней будет консультация с врачом», — посоветовала Соломатина.