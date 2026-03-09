Диетолог назвала продукты, которые усиливают сонливость

09 марта 2026, 13:43

Диетолог Лебедева: выпечка, белый хлеб и десерты могут усиливать сонливость

Фото: iStock/Guven Polat

Продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и сахара, например сладости, выпечка, белый хлеб и десерты, могут усиливать сонливость из-за особенностей их состава и влияния на обмен веществ и нервную систему. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ», кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.





Она пояснила, что после употребления таких продуктов в крови резко повышается, а затем быстро падает уровень глюкозы. Поэтому появляется чувство усталости, вялости и сонливости.





«Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость. При переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, замедляется метаболизм, замедляется кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости», — предупредила Лебедева в разговоре с RT.