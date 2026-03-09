Диетолог назвала продукты, которые усиливают сонливость
Продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и сахара, например сладости, выпечка, белый хлеб и десерты, могут усиливать сонливость из-за особенностей их состава и влияния на обмен веществ и нервную систему. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ», кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.
Она пояснила, что после употребления таких продуктов в крови резко повышается, а затем быстро падает уровень глюкозы. Поэтому появляется чувство усталости, вялости и сонливости.
«Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость. При переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, замедляется метаболизм, замедляется кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости», — предупредила Лебедева в разговоре с RT.
Диетолог добавила, что сонливость вызывают и жирное мясо, колбасы, сыры с высоким содержанием жира, сливочные соусы и фастфуд. При этом молоко, йогурт, бананы и орехи в сочетании с углеводами способствуют выработке серотонина и мелатонина, что увеличивает расслабление.
Лебедева посоветовала питаться сбалансированно и небольшими порциями, чтобы избегать появления чрезмерной усталости, особенно в первой половине дня.