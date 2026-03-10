Раскрыто неожиданное свойство жевательной резинки
Жевательная резинка помогает уменьшить симптомы сезонной аллергии и облегчить дыхание перед сном. Об этом заявил врач общей практики Тим Мерсер в беседе с The Daily Express.
По мнению эксперта, жевательная резинка полезна людям, страдающим от поллиноза. Она стимулирует выработку слюны и частое глотание, что способствует очищению носовых проходов и частичному выведению аллергенов. Это помогает уменьшить заложенность носа и облегчить дыхание.
Мерсер подчеркнул, что симптомы аллергии усиливаются ночью из-за повышения уровня гистамина в организме. Кроме того, пыльца может оседать на волосах, одежде и постельном белье, что приводит к заложенности носа, чиханию и слезотечению, затрудняя засыпание.
Врач рекомендовал сочетать жевательную резинку с другими методами борьбы с аллергией. Например, употреблять зеленый чай, который обладает антигистаминными и противовоспалительными свойствами, а также избегать алкоголя, который может усиливать аллергические реакции.
