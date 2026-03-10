Раскрыто неожиданное свойство жевательной резинки

10 марта 2026, 11:10

Врач Мерсер: Жвачка помогает уменьшить симптомы аллергии

Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Жевательная резинка помогает уменьшить симптомы сезонной аллергии и облегчить дыхание перед сном. Об этом заявил врач общей практики Тим Мерсер в беседе с The Daily Express.