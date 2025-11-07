Врач назвал последствия употребления бетельного ореха

07 ноября 2025, 15:42

Психиатр Шуров: бетельный орех может вызывать галлюцинации

Фото: iStock/Suparna Hazra

При употреблении бетельного ореха могут появляться галлюцинации, замедляться частота сердечных сокращений, снижаться давление и возникать судороги. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.





Ранее стало известно, что в России подростки начали употреблять бетельный орех из Азии, который вызывает опьяняющий эффект. Несовершеннолетние покупают «лакомство» на маркетплейсах и в индийских магазинах.



По словам психиатра, ареколин, содержащийся в этом орехе, воздействует на никотиновые и мускариновые рецепторы. Вещество имеет стимулирующее и психоактивное действие с целым списком побочных эффектов.





«Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть», — рассказал Шуров «Москве 24».

«Доказано, что регулярное жевание бетеля многократно повышает риск развития рака языка, губ, ротовой полости, гортани и пищевода. Особенно опасна в этом отношении комбинация бетеля с табаком. Негативно влияет бинлан и на сердечно-сосудистую систему. После употребления ареколина артериальное давление повышается, а сердце начинает биться чаще», — отметила врач.