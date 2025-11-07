Врач назвал последствия употребления бетельного ореха
Психиатр Шуров: бетельный орех может вызывать галлюцинации
При употреблении бетельного ореха могут появляться галлюцинации, замедляться частота сердечных сокращений, снижаться давление и возникать судороги. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.
Ранее стало известно, что в России подростки начали употреблять бетельный орех из Азии, который вызывает опьяняющий эффект. Несовершеннолетние покупают «лакомство» на маркетплейсах и в индийских магазинах.
По словам психиатра, ареколин, содержащийся в этом орехе, воздействует на никотиновые и мускариновые рецепторы. Вещество имеет стимулирующее и психоактивное действие с целым списком побочных эффектов.
«Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть», — рассказал Шуров «Москве 24».
Он подчеркнул, что употребление бетельных орехов может привести к зависимости, от которой придется лечиться.
В свою очередь кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух пояснила в беседе с RT, что жевание бетеля оказывает негативное влияние на здоровье.
«Доказано, что регулярное жевание бетеля многократно повышает риск развития рака языка, губ, ротовой полости, гортани и пищевода. Особенно опасна в этом отношении комбинация бетеля с табаком. Негативно влияет бинлан и на сердечно-сосудистую систему. После употребления ареколина артериальное давление повышается, а сердце начинает биться чаще», — отметила врач.
Она добавила, что употребление бетельных орехов повреждает зубную эмаль и окрашивает зубы в красновато-коричневый цвет, а также вызывает непроходимые язвы во рту.