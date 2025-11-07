Россиян призвали отказаться от секса в день сильнейшей магнитной бури
Сексолог Бурлакова: в день мощной магнитной бури лучше отказаться от секса
При магнитной буре лучше отказаться от секса, чтобы не перегружать организм. Так считает сексолог Ольга Бурлакова.
Она пояснила, что многие люди в такие дни плохо себя чувствуют, испытывают боли в суставах и мышцах, раздражительность и проблемы с давлением.
«Также обычно в эти периоды советуют ограничивать активность, особенно сексуальную, потому что не рекомендуется переутомляться. Лучше отказаться от спорта, фитнеса или активных массажей, поскольку они тоже создают нагрузку на организм», — рассказала Бурлакова в беседе с Life.ru.
Она уточнила, что даже при хорошем самочувствии секс не поможет расслабиться и снять напряжение. В случае проблем со здоровьем принуждать себя к интимной близости не стоит, поскольку такая физическая активность может ухудшить состояние и оказать дополнительную нагрузку на организм.
Во время магнитных бурь эксперт посоветовала не волноваться, правильно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и избегать перегрузок.
Напомним, сильнейшая за год буря накроет Москву в пятницу, 7 ноября.