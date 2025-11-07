Россиян призвали отказаться от секса в день сильнейшей магнитной бури

07 ноября 2025, 12:54

Сексолог Бурлакова: в день мощной магнитной бури лучше отказаться от секса

Фото: iStock/Prostock-Studio

При магнитной буре лучше отказаться от секса, чтобы не перегружать организм. Так считает сексолог Ольга Бурлакова.





Она пояснила, что многие люди в такие дни плохо себя чувствуют, испытывают боли в суставах и мышцах, раздражительность и проблемы с давлением.





«Также обычно в эти периоды советуют ограничивать активность, особенно сексуальную, потому что не рекомендуется переутомляться. Лучше отказаться от спорта, фитнеса или активных массажей, поскольку они тоже создают нагрузку на организм», — рассказала Бурлакова в беседе с Life.ru.