«Может быть поздно»: Врач назвала симптомы менингококковой инфекции

27 октября 2025, 13:27

Врач Зайниддинова: менингококковая инфекция проявляется сыпью

Фото: istockphoto/megaflopp

В 2027 году российская вакцина от менингококковой инфекции может войти в Национальный календарь прививок. Насколько опасна эта болезнь, почему ее так боятся врачи и кому нужно прививаться в первую очередь?





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что менингококковая инфекция — это не просто болезнь, а «страшный сон любого детского доктора», особенно когда речь идет о непривитых детях.





«Начальные проявления менингококковой инфекции протекают как обычная вирусная инфекция, как начало ОРВИ или гриппа. И когда становится совершенно понятно, какая это болезнь и к чему мы идем, к сожалению, может стать уже поздно», — предупредила она.

«У любого человека в носоглотке может жить менингококк. Просто не все об этом знают», — отметила эксперт.

Кто в группе риска?

Маленькие дети: из-за незрелого иммунитета и стремительного развития инфекционного процесса.

они часто выпадают из фокуса внимания врачей, а их активная социальная жизнь (близкое общение, поцелуи) способствует распространению инфекции.

Как распознать угрозу?

«Кровоизлияние, характерные, массивные, неправильные формы, бледно-розовые, плотные, поднимаются над кожей и не исчезают, когда на них давишь», — описала эксперт.

«Если болезнь идет больше трёх дней, а состояние динамически ухудшается. Если появляется так называемый монотонный мозговой крик и идёт неадекватная резкая реакция на свет, шум — немедленно вызывается бригада скорой медицинской помощи», — настоятельно рекомендовала собеседница.