«Может быть поздно»: Врач назвала симптомы менингококковой инфекции
Врач Зайниддинова: менингококковая инфекция проявляется сыпью
В 2027 году российская вакцина от менингококковой инфекции может войти в Национальный календарь прививок. Насколько опасна эта болезнь, почему ее так боятся врачи и кому нужно прививаться в первую очередь?
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что менингококковая инфекция — это не просто болезнь, а «страшный сон любого детского доктора», особенно когда речь идет о непривитых детях.
«Начальные проявления менингококковой инфекции протекают как обычная вирусная инфекция, как начало ОРВИ или гриппа. И когда становится совершенно понятно, какая это болезнь и к чему мы идем, к сожалению, может стать уже поздно», — предупредила она.
По словам врача, коварство инфекции в том, что ее характерные симптомы, так называемые «красные флаги», появляются на поздней стадии. При этом бессимптомными носителями бактерии могут быть многие.
«У любого человека в носоглотке может жить менингококк. Просто не все об этом знают», — отметила эксперт.
Кто в группе риска?
- Маленькие дети: из-за незрелого иммунитета и стремительного развития инфекционного процесса.
- Подростки: они часто выпадают из фокуса внимания врачей, а их активная социальная жизнь (близкое общение, поцелуи) способствует распространению инфекции.
Как распознать угрозу?
Рабият Зайниддинова подчеркнула, что главный отличительный симптом, который должен вызвать немедленную реакцию, — характерная сыпь.
«Кровоизлияние, характерные, массивные, неправильные формы, бледно-розовые, плотные, поднимаются над кожей и не исчезают, когда на них давишь», — описала эксперт.
Она добавила, что для проверки можно использовать «пробы со стеклянным стаканом»: если при надавливании прозрачным стаканом сыпь не бледнеет — это тревожный признак болезни.
«Если болезнь идет больше трёх дней, а состояние динамически ухудшается. Если появляется так называемый монотонный мозговой крик и идёт неадекватная резкая реакция на свет, шум — немедленно вызывается бригада скорой медицинской помощи», — настоятельно рекомендовала собеседница.