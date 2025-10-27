В Подмосковье проведут съезд врачей по использованию ИИ в медицине

27 октября 2025, 11:23

оригинал Фото: медиасток.рф

IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области состоится 6-7 ноября в Доме правительства Подмосковья в Красногорске и в МОНИКИ им. Владимирского. Темой мероприятия станет «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.





Лично на форуме будут присутствовать около 900 человек, кроме того, ожидается участие ещё свыше двух тысяч врачей в формате видеоконференции. К обсуждению присоединятся врачи из других регионов России, а также из 11 стран, включая Египет, Армению, Малайзию, Узбекистан, Азербайджан и пр.





«На съезде, помимо пленарных заседаний, состоялся мастер-классы, круглые столы и дискуссии», — отмечается в сообщении.