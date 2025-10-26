Мужчина почувствовал внезапную боль в животе и умер через три недели
Молодой житель Великобритании Дилан Томас умер спустя три недели спустя возникновения внезапной боли в животе. Медики не сразу диагностировали у пациента острый панкреатит. Об этом сообщает Mirror.
29-летний Томас сначала предположил, что ухудшение его здоровья вызвано пищей или напитком. Однако, поскольку симптомы не проходили, он решил обратиться в больницу.
Первоначально врачи диагностировали у него обострение гастрита. Но когда удалось выявить настоящую причину, состояние пациента оказалось настолько критическим, что его пришлось ввести в медикаментозную кому. Через три недели британец скончался.
