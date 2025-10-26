26 октября 2025, 14:48

В Британии мужчина почувствовал внезапную боль в животе и умер через три недели

Фото: iStock/gorodenkoff

Молодой житель Великобритании Дилан Томас умер спустя три недели спустя возникновения внезапной боли в животе. Медики не сразу диагностировали у пациента острый панкреатит. Об этом сообщает Mirror.