«Может привести к потери слуха»: врач предупредила россиян об опасности наушников-затычек

05 ноября 2025, 13:02

Врач Елизарова: использование наушников приводит к инфекциям и болезням

Фото: iStock/cicerocastro

Повсеместное использование наушников стало нормой современной жизни. Однако врачи бьют тревогу: гаджеты, без которых многие не представляют свой день, могут нанести непоправимый вред здоровью. Особенно тревожно звучит тезис о том, что опасность представляет даже использование одного наушника, так как нагрузка на одно ухо провоцирует звон в ушах и общее ухудшение слуха. Так ли это на самом деле и чего нам ждать в будущем, когда молодое поколение практически не вынимает наушники из ушей?





Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» подтвердила, что риски очень серьезны, и объяснила, что проблема кроется в самой конструкции гаджетов.





«Внутреннее ухо очень уязвимо, незащищено. Любая вирусная инфекция, стрессовая ситуация может привести к полной потере слуха», — предупредила она.

«Природа не создавала слуховой проход для таких целей. Основное правило безопасности — чем дальше источник звука, тем лучше», — добавила Елизарова.

«Начинаются инфекции, грибковые отиты, можно травмировать фурункул. Слуховой проход имеет сложное строение и предназначен для самоочищения. Функция слухового прохода — выведение серы, сальные железы работают, а мы туда лезем со своими предметами», — сказала отоларинголог.