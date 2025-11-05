«Может привести к потери слуха»: врач предупредила россиян об опасности наушников-затычек
Врач Елизарова: использование наушников приводит к инфекциям и болезням
Повсеместное использование наушников стало нормой современной жизни. Однако врачи бьют тревогу: гаджеты, без которых многие не представляют свой день, могут нанести непоправимый вред здоровью. Особенно тревожно звучит тезис о том, что опасность представляет даже использование одного наушника, так как нагрузка на одно ухо провоцирует звон в ушах и общее ухудшение слуха. Так ли это на самом деле и чего нам ждать в будущем, когда молодое поколение практически не вынимает наушники из ушей?
Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» подтвердила, что риски очень серьезны, и объяснила, что проблема кроется в самой конструкции гаджетов.
«Внутреннее ухо очень уязвимо, незащищено. Любая вирусная инфекция, стрессовая ситуация может привести к полной потере слуха», — предупредила она.
По словам врача, наушники, особенно внутриканальные, — это неестественный для нашего организма источник звука.
«Природа не создавала слуховой проход для таких целей. Основное правило безопасности — чем дальше источник звука, тем лучше», — добавила Елизарова.
Она подчеркнула, что проблема не ограничивается только угрозой для слуха. Регулярное использование наушников-затычек может привести к другим, не менее неприятным последствиям.
«Начинаются инфекции, грибковые отиты, можно травмировать фурункул. Слуховой проход имеет сложное строение и предназначен для самоочищения. Функция слухового прохода — выведение серы, сальные железы работают, а мы туда лезем со своими предметами», — сказала отоларинголог.
По ее рекомендациям, лучше отдавать предпочтение накладным или полноразмерным наушникам, которые не проникают в слуховой проход. Также, чтобы сохранить здоровье ушей, стоит пересмотреть свои привычки: снижать громкость, делать перерывы в прослушивании и, по возможности, выбирать менее травматичные виды гарнитур.